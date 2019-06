'Druk vanuit Tweede Kamer op staatssecretaris Snel loopt op'

Staatssecretaris Snel van Financiën komt verder in het nauw door de problemen met de ten onrechte gestopte kinderopvangtoeslag, melden Trouw en RTL Nieuws. Vijf jaar geleden werd die toeslag voor honderden ouders stopgezet en teruggevorderd, waardoor veel gezinnen en sommige opvangorganisaties in de problemen kwamen. Een oplossing is er nog altijd niet.

De Belastingdienst heeft ouders tijdens de Pinksterdagen benaderd voor "persoonlijke gesprekken", zonder dat daarbij de advocaat van de ouders is geraadpleegd. Die is al jaren bezig met een proces vanwege de onrechtmatige stopzetting van de toeslagen.

Het CDA, de SP en GroenLinks hebben spoedvragen aan Snel gesteld over de gang van zaken en willen antwoord nog voordat de staatssecretaris met de ouders praat. Ze willen dat de ouders alsnog met de advocaat mogen komen, en willen bovendien weten of het klopt dat de Belastingdienst de ouders wel een schadevergoeding wil bieden, maar alleen onder de voorwaarde dat ze een zwijgcontract tekenen. Morgen praat de staatssecretaris met de ouders.

'Advocaat welkom'

Het ministerie van Financiën liet maandagavond laat in een reactie weten dat de advocaat welkom is bij het gesprek dat de ouders hebben met de staatssecretaris. Volgens een woordvoerder van het ministerie zijn de ouders tijdens een informatieavond van de Belastingdienst over de fouten rond de kinderopvangtoeslag gevraagd of ze prijs zouden stellen op een gesprek met de staatssecretaris.

Ook ontkent de woordvoerder dat er morgen tijdens het gesprek schadevergoedingen worden aangeboden. Er zouden geen documenten of een zwijgcontract ter ondertekening op tafel komen.

Crisisteam

Op het ministerie van Financiën is volgens Trouw en RTL Nieuws een crisisteam ingesteld om de schade zoveel mogelijk te beperken. CDA, GroenLinks en de SP willen niet alleen antwoord op de spoedvragen, maar ook antwoord op de vijftig Kamervragen die ruim zes weken geleden al over de kwestie zijn gesteld. Uit de antwoorden daarop moet blijken of de staatssecretaris de Tweede Kamer wel goed heeft geïnformeerd.

Er wordt volgens RTL zowel binnen de coalitie als de oppositie betwijfeld of Snel de juiste persoon is om de problemen bij de fiscus op te lossen.

Nepbewijs

De laatste maanden komen RTL en Trouw vaker met onthullingen affaire rond de kinderopvangtoeslag. Zo bleek twee weken geleden dat de dienst nepbewijs gebruikte om een gastouderbureau in Eindhoven en honderden ouders hard aan te pakken.

Ook bleek dat de Autoriteit Persoonsgegevens onderzoekt of de dienst zich in dezelfde zaak schuldig heeft gemaakt aan etnisch profileren. Naar verwachting is nog voor het zomerreces een debat met Snel over het functioneren van de Belastingdienst.