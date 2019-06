Russische kranten op de bres voor opgepakte onderzoeksjournalist

Drie Russische kranten stellen vandaag de arrestatie van de vooraanstaande onderzoeksjournalist Ivan Goloenov aan de kaak. "Ik ben/wij zijn Ivan Goloenov" luidt de tekst op de voorpagina's van de liberale zakenkranten Vedomosti, Kommersant en RBC, dat vooral online wordt verspreid. Ook willen ze dat er een onafhankelijk onderzoek naar de aanhouding van Goloenov komt.

"Ik heb dit nog niet eerder meegemaakt", zegt correspondent David Jan Godfroid. "Deze kranten hebben niet zo'n bereik als Russische tabloids, maar worden in de zakenwereld, door expats en westerse diplomaten goed gelezen."

Goloenov is correspondent van de in Letland gevestigde website Meduza, die veel over corruptie in Rusland publiceert. "De arrestatie lijkt een overduidelijke waarschuwing om daar terughoudend in te zijn."