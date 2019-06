Prominente Russische onderzoeksjournalist opgepakt

Meduza zegt volledig in de onschuld van Goloenov te geloven. Hij is opgepakt vanwege zijn journalistieke werk, schrijven de ceo en hoofdredacteur van Meduza in een gezamenlijke verklaring.

In zijn cel zou hij onder meer zijn geslagen door agenten, mocht hij 12 uur lang met niemand contact hebben en kreeg hij geen toestemming tests te doen die zouden bewijzen dat hij de drugs niet heeft aangeraakt.

Twijfels over foto's

Alexander Oerzjanov, een vriend van Goloenov, zegt tegen persbureau AP dat de foto's van de politie helemaal niet gemaakt kunnen zijn in het appartement van Goloenov. "Zijn appartement heeft witte muren. Op de foto's zijn houten muren te zien en een cementen vloer. Het lijkt niet eens op een appartement."

De politie van Moskou heeft de foto's inmiddels verwijderd bij het bericht over Goloenov. In een verklaring schrijft de politie dat de foto's bij een andere inval in Moskou zijn gemaakt en dat er mogelijk een verband is met Goloenov.

Mensenrechtenorganisatie Amnesty International noemt de arrestatie "diep alarmerend". Volgens Natalia Zviagina, directeur Rusland bij Amnesty, wijst alles erop dat de drugs bij Goloenov zijn geplaatst door de politie.

"Ivan Goloenov is een prominente criticus en zijn onderzoeken naar overheidscorruptie vielen blijkbaar niet goed bij de autoriteiten", aldus Zviagina.