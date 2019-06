Russische journalist uit cel, rechter legt wel huisarrest op

De Russische onderzoeksjournalist die donderdag werd opgepakt is onder huisarrest geplaatst. Dat heeft de rechter besloten na zijn voorgeleiding. De 36-jarige Ivan Goloenov mag zijn rechtszaak dus thuis in relatieve vrijheid afwachten.

Goloenov, die als onderzoeksjournalist corruptie bij de Russische overheid aan de kaak stelde, werd in Moskou gearresteerd toen hij op weg was naar een gesprek met een bron.

De lezing van de autoriteiten is dat er drugs in zijn rugzak zaten. Ook werden in zijn huis verdovende middelen en een soort drugslab gevonden, maar volgens de werkgever van de journalist is hij erin geluisd.

Waarschuwing voor kritische media

De journalist zegt dat hij in de cel is geslagen door de politie. Hij werd vanuit de gevangenis naar het ziekenhuis gebracht voor controle en zou last van zijn hoofd en gekneusde ribben hebben. Een van de artsen in het ziekenhuis zou echter hebben gezegd dat Goloenov niet ernstig gewond was. Ook bleek hij fit genoeg om in de rechtbank te verschijnen.

Bij het gerechtsgebouw in Moskou hebben journalisten geprotesteerd tegen Goloenovs arrestatie. Ze zien het als een waarschuwing aan het adres van kritische media.

Als Goloenov wordt veroordeeld voor drugsgebruik kan hij een celstraf krijgen tussen de 10 en 20 jaar.