Opkomst Forum leidt tot relatietest voor SGP en ChristenUnie

De SGP heeft een traditie om niet op voorhand een partij uit te sluiten, stelt een woordvoerder. "Wij hebben toentertijd de LPF en de PVV niet op voorhand uitgesloten en wij hebben ook geen Forumfobie."

Het zou ook op zijn minst opvallend zijn als SGP een fobie voor Forum heeft. De laatstgenoemde hielp de Staatkundig Gereformeerden namelijk vorige week nog aan een extra zetel in de Eerste Kamer.

(G)een hekel

SGP-leider Van der Staaij liet via Twitter weten niet blij te zijn met het afhaken van de ChristenUnie/SGP in Zuid-Holland. "Aan de SGP heeft het niet gelegen." Dan blijft de ChristenUnie over, en volgens Baudet ligt het aan de landelijke leiding van die partij: "Tweede Kamerleden Segers en Voordewind hebben een hekel aan mij", zegt de FvD-leider.

De ChristenUnie ontkent dat. De twee Kamerleden hebben geen hekel aan Baudet en er is vanuit Den Haag geen samenwerkingsverbod uitgevaardigd aan de fractie in Zuid-Holland, stelt een woordvoerder. "We hebben natuurlijk contact gehad, maar er is geen druk uitgeoefend."

De partij benadrukt dat er forse inhoudelijk verschillen zijn met Forum, bijvoorbeeld over inclusiviteit en klimaat. En, laat ChristenUnie weten, er zijn zorgen over de stabiliteit van de FvD-fractie in Zuid-Holland. "Hoe dik is het ijs bij een nieuwe partij die zo snel is opgekomen?", klonk het in de gangen van de ChristenUnie.