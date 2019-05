Baudet heeft bij 'habe es gewusst' geen associatie met WO II

Forum voor Democratie-leider Baudet heeft bij de uitspraak "Ich habe es gewusst" geen associatie met de Tweede Wereldoorlog. Dat zei hij in het tv-programma Goedemorgen Nederland. Hij heeft die woorden gebruikt omdat wat hem betreft duidelijk is dat vrouwen niet veilig zijn door een "ongecontroleerde immigratiestroom".

Baudet kreeg vorige week veel kritiek omdat hij een bewerkt filmpje verspreidde van een Duitse groep vrouwen die seksueel misbruik door immigranten aan de kaak willen stellen. Er waren in de versie van Baudet foto's aan toegevoegd van GroenLinks-leider Klaver, D66-fractievoorzitter Jetten en VVD-leider Rutte met de tekst: "Ich habe es gewusst".

Concentratiekampen

FD-journalist Jean Dohmen, die ook te gast was bij Goedemorgen Nederland , zei dat die uitspraak hem onmiddellijk deed denken aan de concentratiekampen in de Tweede Wereldoorlog, waarover Duitsers later zeiden dat zij niet hadden geweten ("nicht gewusst") dat daar op grote schaal mensen werden vermoord. Baudet wilde aangeven dat "we niet meer kunnen wegduiken" voor de gevolgen van immigratie.

Verder herhaalde de FvD-leider dat hij de ophef over zijn essay over de Franse schrijver Houellebecq niet begrijpt. Gisteren twitterde hij over het artikel in een conservatief Amerikaans tijdschrift, waarna hij veel kritiek kreeg. Baudet zei dat hij helemaal niet tegen abortus of euthanasie is, en dat vrouwen zelf moeten weten of ze veel willen werken of thuis willen blijven om voor hun gezin te zorgen.

Hij vindt dat de citaten uit hun verband zijn getrokken en dat Nederlanders te weinig gewend zijn om open over grote idee├źn te praten.