Partijen in Kamer vallen over 'vrouwonvriendelijk' stuk Baudet

Een artikel van Forum voor Democratie-leider Baudet in een Amerikaans politiek tijdschrift valt slecht bij PvdA, D66, SP en GroenLinks. In het stuk in American Affairs lijkt hij zich uit te spreken tegen abortus, euthanasie en werkende vrouwen. Dat schiet sommige politici in het verkeerde keelgat. Baudet zelf begrijpt de ophef niet.

Het artikel, waarover Baudet ook heeft getwitterd, is een essay over de Franse schrijver Houellebecq. De Forum-leider vraagt zich af of onze moderne wereld ons met al zijn verworvenheden en vrijheden wel gelukkiger maakt. Hij verwijst onder meer naar abortus en euthanasie. "Tegenwoordig kan nieuw leven in de baarmoeder gesmoord worden om te voorkomen dat de vrijheid van het individu wordt gestoord."

D66-leider Jetten vindt dat het stuk "de ware aard" van Baudet laat zien. "Dat een partij die zichzelf als liberaal laat voorstaan zo te keer gaat tegen verworvenheden. Hij staat niet pal voor het recht om over het eigen lijf te beschikken. Hij is veel minder liberaal dan hij zich soms voordoet."

Baudet begrijpt niet waarom mensen zich druk maken. "Het is denk ik een mooi, afgewogen essay dat de denkwereld van een van de belangrijkste auteurs van dit moment weergeeft. Laat mensen het hele stuk lezen en er eerst eens een paar dagen op kauwen en over nadenken alvorens direct weer verontwaardigd te zijn."

Vrouwen

Een andere passage die Kamerleden stoort, gaat over werkende vrouwen. "De 'bevrijde' status van vrouwen wordt gevierd als een triomf van de moderne samenleving", schrijft Baudet. "Vrouwen worden aangemoedigd financieel onafhankelijk te zijn, maar door het fulltime werken wordt het ondersteunen van een echtgenoot en stichten van een gezin bemoeilijkt. Werken, een relatie onderhouden en kinderen grootbrengen is bijna onmogelijk te combineren." Hij ziet een een-op-eenrelatie met de bevolkingsafname van Europa.

D66-Kamerlid Dijkstra twittert daarover: "We gaan niet terug in de tijd Thierry." GroenLinks-Kamerlid Buitenweg en SP-leider Marijnissen zijn het daarmee eens. "Lieve mama, hoe is het mogelijk dat we deze rechten van vrouwen opnieuw moeten bevechten", twittert Buitenweg.