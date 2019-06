Zuidoost-Azië bedreigd door Afrikaanse varkenspest: 'Grootste uitbraak ooit'

Volgens Stegeman moeten we ons ook in Europa zorgen maken. "Sinds 2014 is de ziekte ook Europa binnengedrongen. In Oost-Europa, Roemenië bijvoorbeeld, maar ook in België is de ziekte in wilde varkens aanwezig."

Ook Linda Janssen, voorzitter van het varkenshouderscollectief POV, maakt zich zorgen. Zij pleit voor het afschieten van wilde zwijnen in Nederland en strengere controles op Schiphol op voedsel dat Chinese toeristen meenemen. "Het meenemen van vleeswaren uit dat soort landen is al verboden, omdat er in die landen ook andere aandoeningen zijn die we hier niet willen", zegt Stegeman.