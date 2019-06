WNF: meeste plastic in Middellandse Zee afkomstig uit badplaatsen

De toenemende hoeveelheid plastic in de Middellandse Zee komt voor een groot deel van toeristische stranden, heeft het Wereld Natuur Fonds uitgezocht. In de top-10 van meest vervuilende plekken staan toeristische plaatsen als Barcelona, Valencia, Marseille, Venetië, Tel Aviv en Izmir. 20 procent van het zwerfplastic is afkomstig van schepen en de visserij.

Volgens een nieuw WNF-rapport verdwijnt iedere minuut een hoeveelheid plastic vergelijkbaar met 30.000 halveliterflessen in de Middellandse Zee. De milieuorganisatie zegt dat de vervuiling in de zomermaanden met 40 procent toeneemt, omdat de afvalverwerking op veel plekken niet goed functioneert.

WNF komt met een campagne om aandacht te vragen voor plastic in zee en vraagt mensen op vakantie goed op te letten. De organisatie wijst erop dat zeedieren als walvissen, dolfijnen en schildpadden nu al soms geveld worden door plastic en dat meerdere walvissen zijn gestrand met een maag vol plastic.