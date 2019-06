Voor de zesde keer brand bij boer uit Werkhoven

In het Utrechtse 't Goy heeft vanmiddag een uitslaande brand gewoed bij een fruitopslagbedrijf. Het gaat om een pand van een boer uit Werkhoven die eind vorig jaar meerdere keren te maken kreeg met branden in zijn schuren en woning.

Niemand raakte gewond en het vuur was snel onder controle. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk.

Eind vorig jaar woedde er vijf keer brand op het terrein van de boerderij in Werkhoven. De eerste vier branden braken uit in de schuren, de vijfde brand ontstond in de woning. Eerder zei de boer dat hij meerdere keren is bedreigd, ofwel omdat hij homo is ofwel wegens een zakelijk conflict.

Hoofdverdachte

De politie gaat uit van brandstichting, maar het is nog altijd niet duidelijk wie er achter de serie branden zit. Vlak na de brand in de woning van afgelopen december werd de boer zelf aangehouden op verdenking van betrokkenheid. Kort daarna werd hij vrijgelaten, maar de politie ziet hem nog altijd als verdachte.

De boer ontkent iets met de branden te maken te hebben.

Zijn advocaat zegt tegen RTV Utrecht dat de boer geschrokken is van de nieuwe brand en dat hij op dat moment niet in de buurt was van de woning. "Hij werkt graag mee aan het onderzoek van de politie en hoopt dat de verantwoordelijke snel wordt gepakt."