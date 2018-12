Bewoner van boerderij in Werkhoven waar vijf keer brand woedde vrijgelaten

De bewoner van de boerderij in Werkhoven waar de afgelopen twee maanden vijf keer brand woedde, is weer vrijgelaten. Dat meldt de rechtbank Midden-Nederland.

Volgens de rechter-commissaris zijn er "onvoldoende ernstige bezwaren" om de 35-jarige man langer vast te houden. De officier van justitie wilde dat hij langer in de cel zou blijven.

De man is nog wel verdachte, laat het Openbaar Ministerie weten. "Het onderzoek loopt en we gaan de uitspraak van de rechter-commissaris bestuderen als we die op papier hebben ontvangen. Daarna bepalen we of we in beroep gaan tegen de vrijlating", zegt een woordvoerder.