Boer Werkhoven over branden: mijn geaardheid heeft ermee te maken

"Het klopt inderdaad dat ik afgelopen zomer al bedreigd werd", gaat hij verder. Hij heeft dit toen ook aan de politie gemeld, maar geen aangifte gedaan. Snitselaar huurde een huis in buurdorp Cothen voor zijn medewerkers en dat huis vloog in juli in brand. Hij had de woning net gekocht, maar de verkoop was nog niet gepasseerd bij de notaris.

"In die periode had ik een jongen bij me werken die thuis problemen had. Hij wilde scheiden van zijn vrouw. Hij was bang en ik heb hem geholpen. Omdat hij zijn auto er uit het zicht kon parkeren en mijn personeel al in die woning in Cothen woonde, kon hij daar wel bij. Er was een kamer vrij."

Vanuit de orthodox-christelijke omgeving van de man zou Snitselaar zijn bedreigd. "Zo ben ik klemgereden en werd ik verschrikkelijk uitgescholden. Er werd gedacht dat ik die jongen had ontvoerd en dat ik hem zou 'besmetten met het homovirus'. Ik wilde hem alleen helpen. Hij was een prima medewerker en wilde me juist buiten de familieproblemen houden."

De jongen besloot uiteindelijk niet te scheiden van zijn vrouw. De relatie verbeterde met zijn schoonfamilie en de rust leek weer te keren.