Bewoner aangehouden voor betrokkenheid bij boerderijbranden Werkhoven

Op het terrein van de boerderij in Werkhoven waar vannacht voor de vijfde keer in twee maanden brand heeft gewoed, heeft de politie de 35-jarige bewoner aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de branden.

De recherche onderzocht de branden sinds de eerste brand, op 25 oktober. Het onderzoek leidde uiteindelijk naar de bewoner zelf. "Vanaf het begin zijn er verschillende scenario's onderzocht en in de buitenwereld is flink gespeculeerd voor het motief van de branden", zegt een politiewoordvoerder. "Hier is het onderzoek uiteindelijk op uitgekomen."

De politie kan nog niets zeggen over een eventueel motief van de man. "De verdachte zit in verhoor en op korte termijn zullen we daar geen uitspraken over doen."

Vijftig koeien

De brand in de woning ontstond vannacht, maar werd snel geblust. Het is voor het eerst dat de brand in de woning ontstond: de vorige branden waren in schuren. Daarbij kwamen in totaal vijftig koeien om.

Eerder zei de boer dat hij meerdere keren is bedreigd, onder meer omdat hij homo is of een zakelijk conflict.