Verdwenen psychiatrische patiënt Den Dolder op straat herkend en opgepakt

De politie heeft de man gevonden die afgelopen weekend na onbegeleid verlof niet terugkeerde naar de psychiatrische kliniek in Den Dolder waar hij verbleef. Gisteravond werden een foto en signalement van de 43-jarige Peter M. verspreid, omdat hij zonder medicatie een gevaar voor zichzelf en anderen kan zijn.

Rond 13.30 uur werd M. op straat herkend door mensen die zijn foto hadden gezien. Zij belden de politie, waarna M. werd aangehouden. Hij wordt op korte termijn teruggebracht naar de kliniek in Den Dolder.

De politie heeft de familie van de man laten weten dat hij weer terecht is.

Den Dolder

M. werd twee jaar geleden veroordeeld voor mishandeling en een valse bommelding. Via internet had hij gedreigd dat hij het station van Dordrecht zou opblazen met een atoombom.

De man is psychotisch en lijdt aan schizofrenie. Hij verbleef in dezelfde kliniek in Den Dolder waar Michael P., de moordenaar van Anne Faber, verbleef.