'IND laat criminele asielzoekers met rust, uitzetten is te duur'

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) zet medewerkers onder druk om verblijfsvergunningen van criminele asielzoekers niet in te trekken. Intrekking leidt tot "taaie" gerechtelijke procedures die te veel tijd en geld kosten. Dat schrijft NRC op basis van interne documenten van de IND.

Uiteindelijk wordt het gros van de vreemdelingen die een ernstig misdrijf hebben gepleegd niet uitgezet, schrijft de krant. Tussen januari 2017 en februari 2018 zouden 37 verblijfsvergunningen van criminele asielzoekers zijn ingetrokken: 2,4 procent van alle zaken die het Openbaar Ministerie en de politie bij de IND aandroegen.

Geen opzet

Deze cijfers komen ongeveer overeen met die in een rapport dat vorige maand werd gepubliceerd. Het was opgesteld door een onafhankelijke commissie in opdracht van toenmalig staatssecretaris Harbers.

De conclusie was dat er geen sprake was van opzet of een misstand. "In incidentele gevallen wordt afgeweken van voorschriften en/of werkinstructies, maar niet structureel. Tijd en werkdruk zijn hierbij geen doorslaggevende factoren", aldus de commissie.

Het rapport verscheen een dag voordat Harbers aftrad vanwege het niet expliciet rapporteren van meldingen van ernstige misdrijven door asielzoekers.