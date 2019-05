Rapport: IND laat criminele asielzoekers niet met opzet lopen

De Immigratie- en Naturalisatiedienst IND laat steken vallen bij het intrekken van verblijfsvergunningen van criminele asielzoekers, maar er is geen sprake van opzet of een misstand. Tot die conclusie komt een commissie die in opdracht van staatssecretaris Harbers de werkwijze van de vreemdelingendienst heeft onderzocht.

Aanleiding voor het onderzoek waren berichten dat medewerkers van de IND regels zouden overtreden, om zo tijd en werk te besparen. De commissie constateert dat er inderdaad zelden een verblijfsvergunning wordt ingetrokken, maar dat is volgens de commissie vooral het gevolg van de zeer complexe internationale regelgeving.

Beter onderbouwd

Bij de uiteindelijke beslissing over het al of niet intrekken van een verblijfsvergunning worden weinig procedurefouten gemaakt, staat in het rapport. De IND wordt in beroepszaken zelden in het ongelijk gesteld. Maar de beslissingen moeten wel beter onderbouwd en uitgelegd worden.

Ook bij het behandelen van bezwaarschriften tegen een asielbeslissing gaat wel eens wat mis. In enkele gevallen is het bezwaarschrift behandeld door dezelfde ambtenaar die ook de asielaanvraag beoordeelde. De commissie vindt dat onjuist, maar wijst er wel op dat de IND kampt met een personeelstekort.