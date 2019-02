Onderzoek naar IND om behandeling van criminele asielzoekers

Er is een onderzoek gaande naar de vraag of de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) verblijfsvergunningen van criminele asielzoekers niet heeft ingetrokken om tijd en werk te besparen. Het onderzoek naar deze mogelijke misstand loopt sinds 1 februari, zo schrijft staatssecretaris Harbers van Justitie en Veiligheid aan de Tweede Kamer.

Harbers laat een onafhankelijke commissie ook twee andere mogelijke misstanden bij de IND onderzoeken. Een daarvan gaat over de vraag of dezelfde IND-medewerkers zowel de toelatingsaanvraag, als het bezwaar tegen die eerste aanvraag behandelden. De andere mogelijke misstand gaat over het laten ondertekenen van bezwaarschriften door medewerkers die daarvoor niet bevoegd waren.

Die laatste twee zaken zijn aan het licht gekomen door een rechtszaak waar NRC Next over schreef. Een ex-medewerker van de IND en klokkenluider zegt onder druk zo te hebben moeten werken, om wachtlijsten weg te werken.

Personeelstekort

De IND kampt door bezuinigingen met een personeelstekort. De dienst kan om die reden bijvoorbeeld niet bij alle rechtszaken van afgewezen asielzoekers aanwezig zijn. Door het gebrek aan personeel loopt de wachttijd voor asielprocedures steeds verder op. Momenteel moeten asielzoekers een jaar wachten voordat hun aanvraag in behandeling wordt genomen.

De voorzitter van de onderzoekscommissie is Johan de Leeuw, oud-secretaris-generaal van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het onderzoek moet de komende maanden worden afgerond.