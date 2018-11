Onderzoek naar gesjoemel bij vluchtelingen-besluiten IND

Het ministerie van Justitie en Veiligheid onderzoekt of bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) is gesjoemeld bij de beoordeling van bezwaarschriften van vreemdelingen met een verblijfsvergunning. NRC Next schrijft dat. Mogelijk zijn tientallen beslissingen tot het uitzetten van vreemdelingen ongeldig.

De misstanden kwamen aan het licht in een rechtszaak die een geschorste medewerker aanspande tegen de IND. Hij wil zijn baan bij het IND-kantoor in Zwolle weer oppakken en stelt dat de dienst bij de beoordeling van bezwaarschriften zijn interne regels en de wet overtreedt.

Die schrijft voor dat gevoelige kwesties niet beoordeeld mogen worden door ambtenaren die betrokken waren bij eerdere besluiten in een dossier, om tunnelvisie te voorkomen. Deze regels gelden ook voor de beoordeling van bezwaarschriften van asielzoekers met een vluchtelingenstatus. Zij kunnen bijvoorbeeld bezwaar indienen als hun verblijfsvergunning wordt ingetrokken.

Met verkeerde naam ondertekend

De klokkenluider, zoals de geschorste medewerker in NRC Next wordt genoemd, zegt dat hij door zijn chef onder druk werd gezet om veertig dossiers te beoordelen die hij al eerder had behandeld. Om te voorkomen dat dit werd ontdekt, kreeg hij de opdracht die te ondertekenen met de naam van zijn chef of andere bevoegde medewerker. Het idee was zo de wachtlijsten bij de IND weg te werken.

Volgens Igna Oomen, de secretaris van de Vereniging van Asieladvocaten en Juristen (VAJN), gaat het vaker mis bij de beoordeling van bezwaarschriften. "In de wet staat dat één ambtenaar niet twee keer mag beslissen, maar ook ik spreek IND-medewerkers die aangeven dat een besluit wel met hun naam is ondertekend, maar dat zij dat besluit niet zelf hebben genomen", zegt zij in NRC Next.

'Dienstopdracht'

De dienst bestrijdt dit en zegt in de krant dat altijd wordt gewerkt volgens het 'vier-ogen-principe'. Een vertegenwoordiger van het ministerie van Justitie en Veiligheid zegt dat in oktober onmiddellijk is ingegrepen toen bleek dat dit in één geval niet was gebeurd. Daarom wordt nu onderzocht of het bij meer beslissingen is misgegaan, zegt de adjunct-directeur van de IND.

De geschorste medewerker zegt dat de dienst de problemen op hem afschuift. "Ik wilde en mocht de dossiers niet nog een keer beoordelen, maar ik kreeg een dienstopdracht", zei hij.

Eerder deze maand werd bekend dat de IND alleen dit jaar al ruim een miljoen euro aan dwangsommen heeft betaald vanwege de vertragingen bij asielprocedures. Dat bedrag loopt de komende tijd verder op, omdat er nog duizenden claims moeten worden bekeken.