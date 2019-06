Ruim honderd Marokkaanse activisten komen vrij door Suikerfeest-gratie

Meer dan honderd politieke gevangen uit Marokko komen vrij vanwege het einde van de ramadan. Koning Mohammed VI heeft gratie verleend aan vijftig activisten uit het Rifgebied en zestig uit Jerada, een stad in het oosten van Marokko waar vorig jaar ook grote demonstraties waren.

In totaal komen er 750 gedetineerden vrij. Volgens correspondent Willemijn de Koning is vooral het aantal politieke gevangenen dat naar huis mag opvallend. "Het gaat om de helft van de Rif-demonstranten en van de Jerada-demonstranten gaat het zelfs om meer dan de helft. Dat is best wel veel." Ze verwacht dat het vooral gaat om activisten die een lichte straf uitzitten.

Kopstukken

Kopstukken als protestleider Nasser Zafzafi, die veroordeeld zijn tot gevangenisstraffen van meer dan tien jaar, komen niet in aanmerking voor de koninklijke gratie.

Willemijn de Koning: "Om die reden is de sfeer in Al Hoceima, de hoofdstad van het Rifgebied, heel dubbel. Een mix van vreugde vanwege de gratie en boosheid omdat veel mensen nog blijven vastzitten. Niet dat mensen verwacht hadden dat de grote namen zouden vrijkomen. De staat wil natuurlijk ook wel dat er een waarschuwingssignaal blijft uitgaan naar andere ontevreden Marokkanen."

Corruptie en illegale mijnen

De bronnen van onvrede zijn er nog steeds en sociale onrust in het land steekt af en toe de kop op. "Onlangs waren er in het zuiden ook lerarenprotesten. En mensen zijn bijna allemaal ontevreden over de economische situatie. In het Rifgebied en in het oosten van Marokko is sinds de protesten weinig veranderd. Er is nog steeds corruptie, weinig economische vooruitgang en er gaan nog steeds mensen dood in illegale mijnen", zegt De Koning.

In het Rif-gebied braken in het najaar van 2016 grote protesten uit na de dood van een visverkoper in Al Hoceima. De Riffijnen voelden zich door de autoriteiten behandeld als tweederangsburgers. De betogers eisten meer werk, betere zorg, beter onderwijs en minder corruptie in de regio. Vorig jaar werden 53 demonstranten, die de protesten leidden, veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf.