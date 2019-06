'Restwaarde elektrische auto straks beter dan bij benzine of diesel'

Een nieuwe elektrische auto zal vanaf volgend jaar minder snel in waarde dalen dan een nieuwe benzine- of dieselauto. Dat schrijft de Volkskrant op basis van een onderzoek van economen van ING.

Volgens de onderzoekers zal die hogere restwaarde voor een tweedehands elektrische auto een stimulans zijn voor elektrisch rijden. Naar verwachting is een elektrische auto die in 2020 wordt gekocht vijf jaar later nog bijna de helft van het aankoopbedrag waard. Dat is meer dan bij de geschatte restwaarde na vijf jaar van een fonkelnieuwe benzineauto (zo'n 40 procent) of een diesel (ongeveer 30 procent).

Eind vorig jaar bleek nog uit een onderzoek van de ANWB dat 37 procent van de Nederlanders interesse heeft in elektrisch rijden, maar de prijs van minimaal 20.000 euro voor een elektrische auto nog wel te hoog te vinden. Wel is het aantal elektrische auto's op de Nederlandse wegen vorig jaar verdubbeld.

NOS op 3 zocht uit wanneer elektrisch rijden een beetje te betalen wordt: