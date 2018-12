Elektrische auto voor de meeste mensen nog steeds te duur

Ondanks alle moeite van de overheid blijken Nederlanders nog zeer weinig gebruik te maken van elektrisch vervoer. Dat blijkt uit de nieuwe Elektrisch Rijden Monitor van de ANWB, die elk jaar kijkt naar de ontwikkelingen op het gebied van elektrisch rijden.

Hoewel 37 procent van de Nederlanders interesse heeft in elektrisch rijden, hebben de meesten het benodigde budget er niet voor over. Zij vinden de prijs van minimaal 20.000 euro voor een elektrische auto te hoog. Uit het onderzoek blijkt dat mensen bereid zijn om zo'n 10.000 euro uit te geven. Elektrische auto's zijn vaak meer dan 10.000 euro duurder dan een vergelijkbare brandstofauto.

Accu

Ook zijn mensen onzeker of er wel genoeg oplaadpunten zijn om de accu onderweg te kunnen opladen, en of de levensduur van de accu lang genoeg is. Volgens de ANWB zijn er dit jaar wel meer laadplekken gekomen.

De actieradius - het bereik van een auto met een volle accu - is ook wat groter geworden. Die is voor een e-auto van minder dan 50.000 euro opgelopen van 221 naar 270 kilometer.

