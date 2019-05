Aantal elektrische auto's in Nederland in jaar tijd verdubbeld

Het aantal volledig elektrische auto's in Nederland is vorig jaar verdubbeld. Op 1 januari waren er bijna 45.000 van dergelijke auto's, tweemaal zoveel als een jaar eerder. Het aantal plug-in hybrides, auto's die behalve op elektriciteit ook op brandstof kunnen rijden, nam met drie procent af: daarvan zijn er nu bijna 94.000.

Het CBS baseert deze cijfers op de kentekenregistraties van de RDW. Het overgrote deel van deze auto's, bijna 77 procent, wordt zakelijk gereden. Van alle personenauto's is dat 12 procent.

Hoewel het aantal stekkerauto's al jaren toeneemt, is het nog maar een fractie van het totale Nederlandse wagenpark van zo'n 8,8 miljoen auto's: 1,6 procent. Negen van de tien nieuwe stekkerauto's die vorig jaar werden verkocht zijn volledig elektrisch.

Het aantal plug-in hybrides neemt juist af: dat groeide vanaf 2014 door fiscale prikkels sterk, maar stagneerde in 2017. Sinds dat jaar geldt voor een plug-in hybride hetzelfde bijtellingspercentage (22 procent) als voor benzine- en dieselauto's, waardoor het zakelijk gezien niet meer aantrekkelijk is om hybride te rijden.

De meest voorkomende elektrische auto is nog steeds de Tesla Model S: daarvan waren er op 1 januari ruim 12.000 op de weg. De meest gereden plug-in hybride blijft de Mitsubishi Outlander met bijna 23.000 exemplaren. Maar die lijkt zijn hoogtepunt te hebben gehad: in 2014 en 2015, toen het voor mensen met een eigen zaak door allerlei regelingen aantrekkelijk was om er een te kopen, kwamen er per jaar zo'n 8000 bij. Vorig jaar waren dat er nog 900.

Diesel op retour

De organisatie van Europese autofabrikanten ACEA meldt dat in de hele Europese Unie het aantal verkochte elektrische auto's in het eerste kwartaal van dit jaar met 40 procent is gestegen ten opzichte van dezelfde periode in 2018.

Diesel is op zijn retour in Europa: daarvan werden er in de EU de eerste drie maanden 18% minder verkocht. Maar meer dan 90 procent van de markt voor nieuwe personenauto's bestaat nog uit wagens met een fossiele-brandstofmotor.

In Nederland kregen in het eerste kwartaal ruim 9900 mensen de sleutels van een nieuwe volledig elektrische auto, bijna 1800 automobilisten kochten een plug-in hybride. Het aantal verkochte nieuwe diesels was hier bijna 11.000, een daling van maar liefst 49 procent ten opzichte van het voorjaar van 2018.