Veel schademeldingen na onstuimig weer, 'wervelstorm' in Rheden

De eerste meldingen van flinke schade door de zware onweersbuien die gisteravond over Nederland trokken, druppelen binnen. De meeste schade lijkt te zijn ontstaan door omgevallen bomen. Ook zijn er daken van huizen gewaaid. Ten minste een persoon is gewond geraakt.

In de veiligheidsregio IJsselland zijn ongeveer honderd meldingen over stormschade afgehandeld, meldt de veiligheidsregio op Twitter. Camping de Oldenhof in Vollenhove is zwaar getroffen: campinggasten moeten de nacht noodgedwongen in het hoofdgebouw doorbrengen.

De meeste meldingen werden in deze veiligheidsregio in Deventer, Zwartsluis en Vollenhove gedaan. In Deventer raakte een kermisattractie beschadigd. Ook waaide een asbestdak van een schuur op het spoor. In Zwartsluis kwam een boom op twee rijdende auto's terecht. Een aantal inzittenden is door ambulancepersoneel behandeld, één persoon is naar het ziekenhuis gebracht.