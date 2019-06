Politieagent die Parkland-schutter niet tegenhield, is gearresteerd

Nu zijn er tegen Peterson 11 aanklachten ingediend, onder meer voor het verwaarlozen van kinderen, verwijtbare nalatigheid en meineed. "Het onderzoek laat zien dat Peterson absoluut niets heeft gedaan om de schietpartij tegen te houden waarbij 17 kinderen, leraren en medewerkers omkwamen", zei de politie van Florida. "Er is geen excuus voor zijn nalatigheid en er is geen twijfel mogelijk over dat zijn nalatigheid levens heeft gekost."

Politiechef Scott Israel werd in januari al ontslagen. Het was toen een van de eerste maatregelen van de nieuwe gouverneur van Florida. Ook de arrestatie van Peterson past in de inspanningen om alle verantwoordelijken achter het bloedbad te vinden.