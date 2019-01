Politiechef Parkland alsnog ontslagen om bloedbad op school

De politiechef in het Amerikaanse stadje Parkland is de laan uit gestuurd, bijna een jaar na het bloedbad dat op een school het leven kostte aan zeventien mensen. Het is een van de eerste maatregelen van de nieuwe gouverneur van Florida, die deze week aantrad.

Op 14 februari schoot Nikolas Cruz (19) om zich heen op zijn voormalige middelbare school. Veertien leerlingen en drie anderen kwamen om het leven. Het was de dodelijkste schietpartij op een Amerikaanse school in jaren.

In een rapport staat dat de politie te lang buiten bleef wachten toen bleek dat in de school een aanslag bezig was. Ook waren de agenten slecht getraind in het omgaan met dit soort schutters.

Plichtsverzuim

Gouverneur Ron DeSantis had in zijn verkiezingscampagne al aangekondigd dat hij korte metten zou maken met de verantwoordelijke sheriff, die van Broward County. Nu hij is be√ędigd, voegt hij de daad bij het woord.

"Het bloedbad was wellicht nooit gebeurd als Broward County een betere sheriff had gehad", zei DeSantis op de persconferentie waarin hij zijn besluit toelichtte. Hij sprak van "plichtsverzuim en incompetentie".

In een reactie zegt de ontslagen politiechef Scott Israel dat hij het niet eens is met het besluit. Volgens hem is hij alleen aan de kant geschoven omdat hij zich na de aanslag geregeld uitsprak tegen wapenbezit.