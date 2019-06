FNV-leden beslissen over principe-akkoord pensioenen

Vakbond FNV gaat het principe-akkoord over de pensioenen voorleggen aan de ruim 1 miljoen leden. Dat is de uitkomst van een bijeenkomst van het FNV-ledenparlement dinsdagavond. Het bestuur van vakbond is vóór het principe-akkoord, maar zal het in het referendum met een neutraal advies voorleggen, omdat het ledenparlement veel kritiek heeft.

De handtekening van de grootste vakbond is het laatste obstakel op weg naar een akkoord over een nieuw pensioenstelsel waar negen jaar aan is gewerkt. Komt het akkoord er niet vóór 1 juli, dan is korting op pensioenen onafwendbaar.

Het online-referendum wordt gehouden van 12 tot 15 juni. De ledenraadpleging is 'raadplegend'. Op zaterdag 15 juni komt het ledenparlement opnieuw bijeen om een definitief besluit te nemen.

Dinsdagmiddag waren kabinet, werkgevers en oppositiepartijen PvdA en GroenLinks positief over het bereikte onderhandelingsresultaat. Maar de FNV bleef terughoudend; voorzitter Busker wilde aan het resultaat nog niet de term 'principe-akkoord' verbinden. Terecht, zo bleek uren later, toen het ledenparlement zich niet zonder meer achter de nieuwe pensioenafspraken wilde scharen.

Een groot deel van de kritiek van het ledenparlement richt zich op de afgesproken regeling voor zware beroepen, die zou te mager zou zijn. Ook gaan er in het parlement stemmen op om de AOW-leeftijd op 65 te houden, of ten minste veel minder snel te laten stijgen dan is afgesproken.

Verder was er in het ledenparlement irritatie omdat de leden het akkoord niet op papier kregen. Morgen wordt het pensioenakkoord op een persconferentie gepresenteerd.