FNV'ers kritisch over pensioenakkoord: 'Er zijn nog losse eindjes'

FNV-leden zijn kritisch over het principe-akkoord over de pensioenen. Dat blijkt vanavond tijdens een vergadering van het ledenparlement van de vakcentrale in Utrecht. "Wij gaan vanavond zeker niet instemmen", zegt een van de FNV-parlementsleden in de pauze van de vergadering.

"Er zijn goede punten, maar ook losse eindjes", zegt een ander. "We hebben ook niks op papier, dus ik denk dat we moeten wachten tot we alle stukken hebben en moeten uitstellen tot volgende week."

Na 9 jaar onderhandelen werd er vandaag overeenstemming bereikt door het kabinet, werkgevers en het FNV-bestuur. Maar daarmee is er nog geen definitief akkoord, want het ledenparlement heeft het laatste woord bij de vakcentrale.

Een van de FNV'ers stelt dat er eerst een referendum moet worden uitgeschreven onder alle leden, ongeveer een miljoen. "Dat resultaat nemen wij dan mee in onze besluitvorming. En dan weten we of het ja of nee wordt."

Kijk hieronder een interview met kritische leden: