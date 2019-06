Zussen van Corendonoprichter: 'Hij telde elke dag al zijn centjes'

Zoveel meer dat Uslu tegenwoordig in allerlei lijstjes opduikt. Hij staat in de Quote top 1000 en in de versie met alleen Nederlanders die elders zijn geboren staat hij samen met medeoprichter Yildiray Karaer op nummer 5. Daarnaast werd hij in 2015 gekozen tot de meest invloedrijke Turkse Nederlander. 'Hij is een rolmodel, niet alleen voor de biculturele samenleving maar ook voor veel Nederlanders', stond in het juryrapport.

Meer vrouwelijke werknemers dan mannelijke

Volgens zijn zus Meral heeft hij daar niks mee en ziet hij zichzelf niet zo, iets wat hij zelf ook in diverse interviews bevestigt. Zo is hij ook in zijn bedrijf niet bezig met quota voor vrouwen of diversiteit. En toch, zegt zijn zus, is zijn bedrijf heel erg gemengd. Iets waar de Opzij hem in 2017 voor prees met een 8- op de feministische meetlat van het blad.

Corendon heeft meer vrouwelijke werknemers dan mannelijke. "Niemand wordt voorgetrokken," legt Uslu uit in het blad. "Maar ook niemand wordt uitgesloten, waardoor we een zeer gemixt managementteam hebben. Wie het meest geschikt is voor de job, moet het doen. Als je open staat, komt het met die diversiteit vanzelf goed."

Wel hekelt Uslu in meerdere interviews het beleid van andere grote bedrijven. "In Nederland heerst een hele sterke ons-kent-ons-scene, daar val ik buiten. Stel dat iemand baas wordt van een groot museum of CEO van een grote onderneming. Dan kijkt zo'n persoon niet breed om zich heen naar nieuwe medewerkers. In de regel neemt zo'n man na zijn aantreden zijn eigen team mee," zegt hij in Opzij.

Samenwerken met je broer

"Ja dat is bij ons echt anders, ik kom zelf uit de universitaire wereld en heb in musea gewerkt, daar is amper diversiteit. En dan kijk ik nu naar hoe het bij ons is en dan zie ik gewoon dat meer dan de helft gemixt is", zegt Gunay Uslu. De jongere zus van Atilay en Meral Uslu. Ze heeft haar broer geholpen bij het opzetten van Corendon en is tegenwoordig verantwoordelijk is voor het ontwikkelen van hotels, het deel dat niet wordt overgenomen.

Samenwerken met je grote broer is meestal heel geestig, zegt Gunay. "We kennen elkaars kwaliteiten. Hij is goed met cijfertjes en ik verbaal. Atilay komt soms niet goed uit zijn woorden. Mijn moeder moest eens op school komen. Volgens de meester sprak hij niet goed Nederlands, omdat hij thuis alleen Turks sprak, maar hij sprak ook helemaal geen Turks!" Samen zijn ze volgens Gunay 'twee cowboys'.