Corendon overgenomen, gaat samen met Sunweb

Corendon wordt overgenomen door de Zweedse investeerder Triton. Die zal de reisorganisatie samenvoegen met Sunweb, waar de Zweden eerder een meerderheidsbelang in verwierven.

De verkoop betreft de activiteiten van de touroperator in Nederland en België. De hotels van Corendon en de eigen luchtvaartmaatschappijen in Turkije en Malta zijn geen onderdeel van de verkoop. Een overnamesom is niet bekend gemaakt.

Corendon werd in 2000 opgericht door Atilay Uslu en Yildiray Karaer. Aanvankelijk was het bedrijf gespecialiseerd in reizen naar Turkije. Later kwamen daar andere bestemmingen bij. De activiteiten werden uitgebreid met luchtvaartmaatschappijen in Turkije (2005), Nederland (2011) en Malta (2017). Ook opende Corendon hotels in Turkije, Nederland, Ibiza en Curaçao.

Vorig jaar verzorgde Corendon de vakanties van meer dan 750.000 vakantiegangers in Nederland en België. Corendon behaalde daarmee een omzet van 515 miljoen euro.