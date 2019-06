Studenten heffen het glas na overwinning over studierente

Studenten zijn zeer tevreden over het kabinetsbesluit om de omstreden verhoging van de rente op studieleningen in te trekken. Op het kantoor van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) in Utrecht ging de champagne open.

Tom van den Brink, de voorzitter van ISO, spreekt van een overwinning "waar we ook echt even van gaan genieten". Maar hij wijst er ook op dat het leenstelsel voor studenten niet van de baan is.

"Door dat leenstelsel besluiten veel mensen niet op kamers te gaan, om niet door te stromen naar een hoger niveau, of om ├╝berhaupt niet te gaan studeren. Wat mij betreft komt daar zo snel mogelijk een einde aan."

Knap actie gevoerd

Maar minister Van Engelshoven blijft vasthouden aan het stelsel, waardoor studenten moeten lenen om te kunnen studeren. De omstreden renteverhoging trok ze in, toen er geen meerderheid voor bleek in de Eerste Kamer.

"De studenten hebben knap actie gevoerd", zegt Van Engelshoven. "Ze hebben een goed gehoor gevonden bij veel Eerste Kamerleden." Toch moeten ze volgens de minister niet denken dat dit het begin van het einde voor het leenstelsel is. "Zeer zeker niet."

"Het leenstelsel levert een hoop geld op dat we kunnen investeren in de kwaliteit van het onderwijs. Structureel 620 miljoen euro. Daar hechten studenten ook aan. Ik heb heel veel redenen om dit stelsel te blijven verdedigen."

Door het intrekken van het wetsvoorstel heeft Van Engelshoven een gat op haar begroting. In augustus wil het kabinet daar een oplossing voor vinden.