Koolmees wil pensioengesprekken hervatten, AOW-leeftijd bespreekbaar

Minister Koolmees van Sociale Zaken wil de onderhandelingen over een pensioenakkoord hervatten. Dat schrijft Koolmees in een brief aan de Tweede Kamer.

In november liepen de onderhandelingen nog stuk. De vakbonden FNV, CNV en VCP vonden dat het kabinet onvoldoende tegemoetkwam aan hun eis voor het langzamer laten stijgen van de AOW-leeftijd.

"Helaas hebben onze inspanningen op dat moment niet tot overeenstemming geleid", schrijft Koolmees. "De noodzaak om nieuwe afspraken te maken over ons stelsel van oudedagsvoorziening blijf echter onverminderd groot."

Loskoppelen AOW-leeftijd en levensverwachting

De minister heeft de afgelopen weken gesprekken gevoerd binnen het kabinet en daarbuiten. "In die gesprekken is door het kabinet bevestigd dat de afspraken die het kabinet in november bereid was te maken nog op tafel liggen."

Hij schrijft verder dat het kabinet "ruimte ziet om nadere afspraken te maken over het minder stringent koppelen van de AOW-leeftijd aan de levensverwachting".

Optimisme

Dinsdag bleken de partijen optimistisch over de kans op een akkoord, toen het kabinet bereid bleek de AOW-leeftijd tijdelijk te bevriezen, en vervolgens minder snel te laten stijgen. Ook de mogelijkheid om eerder te stoppen voor mensen met zware beroepen bleek bespreekbaar.

De deadline voor een wet die een verdere stijging van de AOW-leeftijd moet voorkomen is 1 juli.

Deze week waren er landelijke stakingen voor betere pensioenen. Dinsdag lag het openbaar vervoer grotendeels plat door een landelijke stakingsdag, een dag later kwamen tienduizenden mensen af op manifestaties van de vakbonden.

Werkgevers en bonden verheugd

De werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland zijn blij met de uitnodiging van Koolmees. "We zijn verheugd dat er nu ook weer officieel onderhandeld kan gaan worden. Daar hebben we continu voor gepleit. Het is essentieel om tot afspraken te komen waardoor we jong en oud weer vertrouwen geven in het stelsel, kortingen afwenden en oplossingen vinden voor bijvoorbeeld de zware beroepen."

Ook de FNV reageert positief op de brief van Koolmees en wil weer in gesprek gaan met het kabinet. "Blijkbaar is het signaal van de acties van deze week goed doorgekomen", zegt FNV-voorzitter Busker. "Natuurlijk willen wij graag tot een resultaat komen in de vorm van een goed pensioenakkoord. We moeten nog zien of dat gaat lukken." Hij verwacht dat de partijen na het weekend om de tafel gaan zitten.