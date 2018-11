Waarom liepen de pensioenonderhandelingen stuk? Vooral vanwege geld

Het pensioenoverleg tussen het kabinet, werkgevers en werknemers is geklapt. Maar waarom eigenlijk? En is het erg? De onderhandelingen zijn stukgelopen om meerdere redenen, maar de belangrijkste is geld. En voor wat er nu gaat gebeuren zijn meerdere scenario's.

In het regeerakkoord was het kabinet nog optimistisch. De coalitiepartijen dachten dat het mogelijk was om al begin 2018 een pensioenakkoord te kunnen sluiten. "Zodat daarna begonnen kan worden met wetgeving", staat er in de tekst. Werkgevers en werknemers waren immers al jaren aan het praten.

Maar het beeld dat werkgevers en werknemers in oktober 2017 schetsten aan de nieuwe regeringspartijen, over hoe dicht zij al bij een pensioenakkoord waren, bleek veel te rooskleurig. Eigenlijk moesten de onderhandelingen nog beginnen, en dus kwam het hele pensioendossier weer op tafel. Dat dossier bestaat uit het pensioenstelsel, waar werkgevers en werknemers samen voor sparen, en de AOW. Dat is de ouderdomsuitkering van de overheid die wordt betaald uit belastinggeld.

Dit zijn de lastigste onderwerpen uit de onderhandelingen:

1. De AOW-leeftijd

Gedurende het afgelopen jaar werden er over en weer nieuwe voorstellen gedaan en eisen gesteld. Dat maakte de onderhandelingen ingewikkeld. Een van die onderwerpen was de AOW-leeftijd. Het kabinet wil die sneller laten stijgen naar 67 dan de vakbonden. Sterker nog, de vakbonden willen dat die leeftijd omlaag gaat. En vervolgens willen zij de pensioenleeftijd niet mee te laten stijgen met de levensverwachting. Dit laatste punt werd gaandeweg een harde eis van vakbond FNV.

Uiteindelijk heeft het kabinet de afgelopen weken water bij de wijn gedaan. Het loskoppelen van de AOW-leeftijd van de levensverwachting was bespreekbaar. Maar gisteravond bleek dat de FNV het niet genoeg vindt. Het kabinet wil niet meer doen dan een toezegging, en het overlaten aan een volgend kabinet omdat het miljarden kost. De FNV wil dat het nu al wordt geregeld zodat er niets meer tussen kan komen.

2. Het zzp-pensioen

Een ander lastig onderwerp is het pensioen voor zzp'ers, en dan specifiek laagbetaalde zzp'ers. Voor linkse partijen als GroenLinks en PvdA moet dit onderdeel uitmaken van het pensioenakkoord. Dat wil ook de zzp-afdeling van vakbond FNV. Maar het kabinet voelt niets voor een verplicht zzp-pensioen en de zzp-organisaties ook niet. En het is ook nog eens lastig te regelen als je zzp'ers die wél zelf een pensioen opbouwen keuzevrijheid wilt geven.

3. Hoeveel pensioengeld is er in de toekomst?

Daarover bestaan verschillende verwachtingen. Het kabinet wil voorzichtig omgaan met ingeschatte rendementen op de pensioengelden. Het kan in de toekomst immers tegenvallen, maar dan zijn er ook mensen die een pensioen willen. De vakbonden zien de toekomst rooskleuriger in en vinden de regels waardoor pensioenfondsen reserves moeten aanleggen en uitkeringen moeten verlagen te streng.

4. Pensioensysteem voor jong en oud

Een ander onderwerp dat op tafel lag, was het pensioensysteem eerlijk maken voor jong en oud. We worden steeds ouder en genieten langer van ons pensioen. Maar mensen met zware beroepen zouden wel wat eerder met pensioen willen. En hoe zorgen we ervoor dat jongeren aan alles willen blijven meebetalen?

Het kabinet wil het voor jongeren gunstiger maken: de opbouw van je pensioen moet meelopen met hoeveel je zelf hebt ingelegd. Verder moet transparanter worden dat de resultaten van de pensioenfondsen ook kunnen tegenvallen. Voor de werknemer wordt duidelijker waar dat aan ligt en wat dat betekent voor zijn of haar pensioen. De vakbonden willen vervroegd pensioen voor zware beroepen, maar dat wil het kabinet weer niet.

5. Plannen kosten geld

Alle plannen die op tafel lagen kosten geld. Het gaat over miljarden. De discussie en breekpunten gingen niet alleen over principes maar juist ook over de kosten, en wie die betaalt. De AOW wordt betaald van belastinggeld. De AOW-leeftijd niet een op een koppelen aan de levensverwachting kost het kabinet tot 6 miljard euro. De AOW-leeftijd pas in 2024 naar 67 jaar laten stijgen, kost bijna 3 miljard euro.

Een zzp-pensioen zou het kabinet 1,5 miljard euro kunnen kosten. Hoeveel werkgevers en werknemers zouden moeten bijdragen, is niet bekend. De werkgevers en werknemers betalen het pensioen, en dus de hogere premies als de rendementen te laag zijn. Nu of in de toekomst.

Hoe nu verder?