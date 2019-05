Optimisme over pensioenakkoord, AOW-leeftijd minder snel omhoog

De tijd om dit allemaal te regelen dringt. Om een verdere stijging van de AOW-leeftijd te voorkomen, moet er voor 1 juli een wet van kracht zijn die dat regelt. Koolmees gelooft dat die deadline kan worden gehaald. "Optimisme is een morele plicht", vindt de minister.

"Wat ik merk is dat er bij de vakbeweging, bij de werkgevers en de politiek, zowel binnen de coalitie als oppositie, veel steun is voor deze richting."

Dat zou betekenen dat er op korte termijn een eind komt aan negen jaar discussie over ons pensioenstelsel. Toch is er pas een akkoord over de AOW-leeftijd,als er op alle punten overeenstemming is.