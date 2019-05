Economische groei Italië blijft achter, EU wil uitleg over begroting

Italië moet vandaag aan de Europese Commissie uitleggen hoe het de staatsschuld van meer dan 2 biljoen euro gaat wegwerken. Brussel dreigt met strafmaatregelen omdat Italië zich niet aan de begrotingsafspraken houdt.

De EU keurde de begroting van de Italiaanse regering eind vorig jaar goed onder de voorwaarde dat het begrotingstekort niet verder zou oplopen dan 2,04 procent. Daarbij was uitgegaan van een economische groei van ten minste anderhalf procent.

Die anderhalf procent gaan ze niet halen, zei correspondent Mustafa Marghadi in het NOS Radio 1 Journaal. "Het eerste kwartaal was er sprake van recessie en op het moment groeit de economie nauwelijks, dus het begrotingstekort komt veel hoger uit dan is afgesproken."

De staatsschuld is opgelopen tot 132 procent van het bbp, terwijl die van EU maar 60 procent van het bbp mag zijn. De Europese Commissie zal Italië vandaag manen de staatsschuld niet nog verder op te laten lopen.