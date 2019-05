Mogelijke miljardenbusiness: boeren beunen bij met escaperoom of geitenijsjes

Een high tea met alpaca's of een escaperoom in een oude stal: steeds meer boeren bieden op hun boerderijen nevenactiviteiten aan. En dat levert een hoop geld op, blijkt uit onderzoek van de Wageningen University.

De zogenoemde 'multifunctionele landbouw' is bezig aan een opmars. Een op de vier Nederlandse boeren pakt naast de akkerbouw, tuinbouw of veeteelt ook andere (maatschappelijke) activiteiten op. Dat kunnen allerlei hippe vormen van recreatie zijn, maar ook het runnen van een zorgboerderij, kinderopvang of de verkoop van agrarische producten aan huis.

Het gaat in totaal om 13.500 boerenbedrijven. Hun gezamenlijke omzet bedroeg vorig jaar 887 miljoen euro, een verdubbeling ten opzichte van vijf jaar eerder.

Slapen in een wijnvat

Costa Kabrita, de melkgeitenhouderij van Ad en Marie-Louise Nelen in het Brabantse dorp Huijbergen, is zo'n multifunctioneel landbouwbedrijf. Het echtpaar runt op de boerderij een camping met plek voor vijftig gasten en er is een winkeltje met geitenproducten. "We verkopen geitenmelk en geitenkaas, maar we hebben tegenwoordig ook geitenvlees en zelfs geitenijsjes", vertelt Marie-Louise in NPO Radio 1-programma Nieuws en Co.

Met de nevenactiviteiten op Costa Kabrita wil de familie Nelen vooral hun inkomsten spreiden. Uit het onderzoek van de Wageningen University komt naar voren dat de verkoop van boerenproducten op het erf het meeste geld oplevert, gevolgd door zorglandbouw en recreatie.

"Er komen vandaag twintig gasten aan op de camping", zegt Nelen. "Sommigen komen met de caravan, maar wij hebben ook huisjes en Finse kota's om in te overnachten." Bij de boerderij staan zelfs een aantal wijnvaten waar gasten in kunnen slapen. "Dat vinden mensen een hele beleving. Een wijnvat is 4 bij 2 meter. Achterin heb je het bed, daar moet je inklimmen. Er zijn geen kasten, het is een beetje back to basic, maar met een magnetron en een koffiezetapparaatje heb je toch wat luxe."

Ook de dieren op de boerderij hebben aantrekkingskracht op campinggasten. Naast geiten lopen er op het erf in Huijbergen eenden, pauwen en een alpaca rond.

Alpaca's zijn voor meer boeren onderhand big business. Eerder deze maand maakten we daarover deze video: