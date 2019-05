Raad van State: windpark N33 mag er komen

Een veel besproken windmolenpark langs de N33 bij het Groningse Meeden mag aangelegd worden. Dat heeft de Raad van State bepaald. Twintig tegenstanders van het park deden eind januari hun beklag bij de hoogste bestuursrechter, maar de bezwaren zijn ongegrond verklaard.

Er is veel te doen geweest om het windpark in Groningen. Al sinds het begin van de plannen was er weerstand. Tegenstanders vinden dat het park het landschap aantast en overlast zal veroorzaken in de omgeving. Op meer plekken verzetten mensen zich tegen windmolenparken. Soms gaat dat er heel fel aan toe.

In januari werd er gedumpte asbest gevonden bij de bouwlocatie in Meeden. Op een andere plek was dat al eerder gebeurd. Ook verschenen er posters waarop een oud-gedeputeerde werd afgebeeld als kampbeul uit de Tweede Wereldoorlog. Op een andere locatie werden vlaggetjes met hakenkruizen geplaatst. Meerdere organisaties en mensen kregen dreigbrieven.

Landelijk belang weegt zwaarder dan bezwaren

Volgens bezwaarmakers is er geen draagvlak in de omgeving, maar de Raad van State ziet dat niet als reden om het windpark tegen te houden. Er is namelijk geen wet die draagvlak vereist. Volgens de uitspraak van de Raad van State weegt het landelijke belang van duurzame energie zwaarder dan de lokale bezwaren.

"Dat alle procedures netjes zijn gevolgd, heeft de doorslag gegeven", zegt een persrechter van de Raad van State tegen RTV Noord. "Het park voldoet aan de eisen die er zijn voor bijvoorbeeld geluid, slagschaduw en aantasting van het landschap. Er is geen schending van het recht."

Veendam en Oldambt blijven dwarsliggen

Ook nu de Raad van State toestemming geeft voor het plaatsen van de molens, is het nog niet zeker dat het park er zonder problemen komt, schrijft de regionale omroep. De gemeenten Veendam en Oldambt liggen dwars en geven geen toestemming voor het transport van windmolenonderdelen door hun gemeenten.

De voorbereidingen voor het plaatsen van de 35 windturbines is al begonnen met de aanleg van een bouwweg. De aanleg daarvan valt buiten de procedure die bij de Raad van State liep.