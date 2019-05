Den Haag zet in op komst cruiseschepen met rijke toeristen

Den Haag wil de komende jaren cruiseschepen naar de stad lokken. De gemeente wil graag kleinere en luxere schepen verwelkomen met rijke reizigers aan boord. Het zal dus niet gaan om grote cruiseschepen; daar is de haven van Scheveningen te klein voor.

Voor de Hofstad is toerisme een belangrijke economische pijler. Met speciale tours willen de stad toeristen warm maken om naar de stad te komen. Bezoekers kunnen onder meer een diner in een museum na sluitingstijd krijgen, of een rondleiding door de stad.

Het Duitse schip Hanseatic Nature was vandaag het eerste dat voor de Haagse kust voor anker ging. Cruises nemen toe in populariteit onder toeristen en ook in Nederland zijn de schepen vaker te zien.

In Amsterdam zullen dit jaar naar verwachting 127 cruises aanmeren. Dit is minder dan in 2018 vanwege een nieuwe toeristenbelasting. Rotterdam profiteert daarvan en ziet het aantal cruises stijgen naar een record. Meer dan honderd schepen hebben dit jaar de Rotterdamse haven als bestemming.