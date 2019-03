Recordaantal cruiseschepen in Rotterdam

Voor het eerst leggen in één seizoen meer dan honderd cruiseschepen aan in de haven van Rotterdam. Vandaag werd het cruiseseizoen in de Maasstad geopend.

De haven van Rotterdam profiteert van de verhoogde toeristenbelasting voor cruisepassagiers in Amsterdam. Die is begin dit jaar verhoogd naar 8 euro per dag, ook als het alleen een tussenstop is. Meerdere rederijen verplaatsten daarom hun aankomsten naar de haven van Rotterdam.

"Dat heeft ons vijftien meer schepen opgeleverd dan reeds geboekt was", zegt een medewerker van Cruise Port Rotterdam tegen RTV Rijnmond.

In Amsterdam meren jaarlijks nog wel meer cruiseschepen aan dan in Rotterdam, maar dat wordt minder. In 2018 meerden in de Amsterdamse haven 180 schepen aan, voor 2019 staan er op dit moment 127 aankomsten gepland.