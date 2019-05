'VS teleurgesteld over extra defensie-uitgaven Nederland'

De Verenigde Staten uiten harde kritiek op de extra defensie-uitgaven van Nederland. Maandag maakte het kabinet in de voorjaarsnota voor de komende vijf jaar 461 miljoen euro extra vrij voor de krijgsmacht. Maar dat is veel te weinig, zegt de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra in de Volkskrant.

"Ik ben door Defensie ingelicht over hun plannen en heb ze gevraagd wat het betekent voor het uitgavenniveau in 2024. En zij zeiden: in 2024 zullen we 1,3 procent van het bruto binnenlands product uitgeven aan defensie. Dat is een heel duidelijk statement: we blijven op 1,3 procent zitten", zegt Hoekstra.

'Geen belangrijke stap'

Het kabinet zei maandag dat de extra uitgaven zijn bedoeld om dichter bij de NAVO-doelstelling te komen van 2 procent van het bruto binnenlands product in 2024. De Amerikaanse ambassadeur ziet dat anders: "Je kunt niet claimen dat dit een belangrijke stap is richting 2 procent. De echte vraag blijft: waarom is Nederland niet bereid zijn eerlijke aandeel bij te dragen aan de NAVO?"

Volgens Pete Hoekstra belandt Nederland in "het rijtje van vijf tot zeven landen in de NAVO die het minste uitgeven". Andere NAVO-bondgenoten die wél stappen zetten richting de 2 procent zullen ook heel teleurgesteld zijn, verwacht hij.

Discussie

Premier Rutte zei vorig jaar nog dat Nederland meer geld moet uittrekken voor defensie. De Amerikaanse president Trump dringt daar al langer op aan.

Volgens ambassadeur Hoekstra stellen lidstaten die te weinig uitgeven aan defensie de toekomst van de NAVO ter discussie. "De VS hebben decennia de rekening betaald, maar we zullen dat niet blijven doen. En als de Europeanen er niet in investeren zoals ze beloofd hebben, kan dat het debat stimuleren over de vraag wat we eigenlijk met de NAVO willen."