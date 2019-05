Nog geen besluit over opvolging van Juncker

De discussie over wie Jean-Claude Juncker moet opvolgen als voorzitter van de Europese Commissie is op de lange baan geschoven. Op een extra top zijn de regeringsleiders van de EU het niet eens geworden over een naam. De voorzitter van de Europese Raad Donald Tusk gaat de komende weken inventariseren wie een meerderheid achter zich kan krijgen.

Volgens premier Rutte zijn de leiders niet veel opgeschoten tijdens hun informele diner in Brussel. Op tafel lagen de namen van Manfred Weber, de Duitse christendemocraat, de Nederlander Frans Timmermans (sociaal-democraten) en de Deense liberaal Margrethe Vestager. "Het speelveld is er niet makkelijker op geworden", aldus de premier na afloop van de bijeenkomst.

De regeringsleiders moeten een kandidaat voordragen die daarna door het Europees Parlement moet worden goedgekeurd.

Regeerakkoord

Volgens de Duitse bondskanselier Merkel hebben de regeringsleiders verder afgesproken om een soort regeerakkoord te maken waarin afspraken moeten staan over klimaat, een sociaal beleid, defensie en terrorisme. Ook is het doel om afspraken te maken met Afrikaanse landen over migratie.

Voorafgaand aan het diner werd de Franse president Macron gevraagd naar de belangrijkste kandidaten om de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie te worden. Opvallend genoeg noemde hij daarbij niet de naam van de Duitser Weber. Dat leidde volgens sommige diplomaten voor enige wrevel met Merkel, omdat Weber haar kandidaat is.

Liberale verkenner

Voor premier Rutte is de komende weken ook een rol weggelegd, die vandaag al te zien was. Hij is samen met de Belgische premier Michel aangewezen als verkenner voor de liberalen. Dat betekent in de praktijk veel gesprekken voeren en onderhandelen. Niet alleen over de poppetjes, maar ook over de inhoud, zo benadrukte de premier bij het verlaten van de top.

Die inhoud gaat ook over het aantal vrouwen dat de komende tijd op topposities in de Europese Unie terecht moet komen. Volgens Donald Tusk, de voorzitter van de Europese Raad, zijn de leiders het met hem eens. "Ik wil echt een genderevenwicht en een meerderheid aan tafel was het met me eens."

Het gaat bij de stoelendans niet alleen om wie de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie wordt, maar er wordt ook gekeken naar de voorzitter van de Europese Raad, de nieuwe president van de Europese Centrale Bank en de nieuwe buitenlandvertegenwoordiger van de EU.