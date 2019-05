Burn-out nu officieel erkend als ziekte

Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft burn-out officieel geïdentificeerd als ziekte. De WHO-lidstaten hebben op de jaarlijkse bijeenkomst in Genève burn-out samen met onder meer gameverslaving toegevoegd aan een catalogus met daarin 55.000 ziekten, symptomen en oorzaken van letsel.

De organisatie beschouwt burn-out als een syndroom, "veroorzaakt door chronische stress op de werkvloer". Een burn-out leidt in de definitie van de WHO tot gevoelens van vermoeidheid, een negatieve houding ten opzichte van een baan en afname van productiviteit.

In 2007 zei ruim 11 procent van de Nederlandse werknemers nog burn-outklachten te hebben. In tien jaar tijd is dat geleidelijk gestegen tot 16 procent.

Unieke code

De catalogus van de WHO is na bijna 30 jaar herzien en wordt van kracht op 1 januari 2022.

Aan elke aandoening in de catalogus is een unieke code toegekend. Burn-out heeft de code QD85 gekregen. Artsen over de hele wereld registreren hun diagnoses in de toekomst met deze codes. Hiermee kunnen statistieken worden bijgehouden en gezondheidstrends worden gedocumenteerd.

Naast burn-out en gameverslaving zijn ook aandoeningen als dwangmatig seksueel gedrag en online-gokverslaving toegevoegd aan de WHO-lijst.