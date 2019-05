Irak geeft nog twee Franse IS-strijders de doodstraf

Een rechtbank in Irak heeft nog eens twee Franse leden van de terreurgroep IS ter dood veroordeeld. Eerder deze week kregen in Irak vier Franse IS-strijders dezelfde straf opgelegd. De Franse minister van Buitenlandse Zaken Le Drian zei eerder vandaag dat de Franse regering zijn best doet om de uitvoering van de doodstraffen te voorkomen.

De twee vandaag terdoodveroordeelden zijn net als de anderen in Syriƫ gevangengenomen door de Koerdische strijders die met Amerikaanse hulp tegen IS vochten. In januari werden de Fransen aan Irak overgedragen.

Zorgen

In Irak worden grote aantallen IS-strijders, onder wie veel buitenlanders, berecht voor hun activiteiten voor het 'IS-kalifaat'. Mensenrechtenorganisaties zijn bezorgd over de snelle afhandeling, die volgens de organisaties onzorgvuldig verloopt. Ook de vele terdoodveroordelingen die worden uitgesproken voor zowel mannen als vrouwen baren zorgen.

Eerder zijn ook westerse IS-sympathisanten ter dood veroordeeld, maar in geen enkel geval is de doodstraf voltrokken.

De Franse regering is net als andere EU-landen niet bereid om gevangengenomen IS-strijders uit eigen land terug te nemen. Ze stelt zich op het standpunt dat IS'ers berecht moeten worden in de regio waar ze hun misdrijven hebben begaan.