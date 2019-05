Irak legt drie Franse IS-strijders doodstraf op

Een Iraakse rechtbank heeft drie Fransen ter dood veroordeeld vanwege hun lidmaatschap van de terroristische organisatie Islamitische Staat. De drie werden in februari in Syriƫ aangehouden door Koerdische strijders die met Amerikaanse steun strijd voerden tegen IS. Ze werden vervolgens overgebracht naar Irak. Niet eerder legde een Iraakse rechter Franse IS-strijders de doodstraf op.

De drie hebben dertig dagen om beroep aan te tekenen tegen hun veroordeling. Negen andere Franse IS'ers die tegelijk met hen werden aangehouden, zijn nog in afwachting van hun berechting.

Onzorgvuldige rechtsgang

In Irak worden grote aantallen IS-strijders, onder wie veel buitenlanders, berecht voor hun activiteiten voor het 'IS-kalifaat'. Mensenrechtenorganisaties zijn bezorgd over snelle afhandeling, die volgens de organisaties onzorgvuldig verloopt. Ook de vele terdoodveroordelingen die worden uitgesproken voor zowel mannen als vrouwen baren zorgen.

Van de buitenlandse IS-strijders in Iraakse gevangenissen komen er veel uit Centraal-Aziƫ en Turkije. Eerder zijn ook westerse IS-sympathisanten ter dood veroordeeld, maar in geen enkel geval is de doodstraf voltrokken.

Nederland heeft afgelopen week gepleit voor de oprichting van een internationaal tribunaal voor de berechting van IS-strijders. Minister Blok vroeg de leden van de VN-Veiligheidsraad om in actie te komen voor een eerlijke rechtsgang.

Die berechting moet dan wel in de eigen regio gebeuren, vindt de Nederlandse regering, zodat slachtoffers er getuige van kunnen zijn.