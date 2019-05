Morgen ov-staking: dit zijn de gevolgen en de alternatieven

De staking in het ov en het gebruik van alternatieven heeft ook gevolgen voor de weg. Rijkswaterstaat verwacht dat zowel de ochtend- als de avondspits een stuk drukker dan normaal, met meer files en langere vertragingen bij ongelukken. Met name rond Schiphol wordt grote drukte verwacht. Hier zullen meer bergers, weginspecteurs en verkeersregelaars ingezet worden.

Schiphol

Er zullen wel een aantal treinen naar Schiphol rijden, maar veel minder dan normaal. Vier keer per uur zullen er treinen rijden tussen Schiphol en Amsterdam Centraal, aanzienlijk minder dan normaal. Dat is de uitkomst van het kort geding dat Schiphol had aangespannen. Er zouden veiligheidsproblemen ontstaan als Schiphol niet bereikbaar is met openbaar vervoer en aankomende reizigers daar niet weg kunnen. Het aantal vluchten op Schiphol moet wel beperkt worden.

Volgens luchtvaartmaatschappij KLM zijn vier treinen per uur er niet genoeg om alle reizigers te vervoeren. Daarnaast verwacht KLM-topman Pieter Elbers dat het personeel van de luchtvaartmaatschappij ook last zal krijgen van de staking. Daarom is het omboeken van een vlucht op de stakingsdag gratis bij KLM.

Ponten

De grote veerponten op de Wadden en in Zeeland zullen morgen niet staken. Zo zal de verbinding over de Westerschelde (Vlissingen - Breskens) wel op schema lopen. Voor kleinere pontjes over rivieren wisselt het of ze meedoen aan de staking. De meeste zijn eigendom van gemeenten en doen dan niet mee.

Bij de pont tussen IJmuiden en Velsen-Noord zal morgen wel gestaakt worden. De gemeente Velsen had een zaak aangespannen, maar verloor die vanochtend. De sluizen bij IJmuiden zijn door de aanleg van een nieuwe sluis afgesloten. De gemeente wilde voorkomen dat voetgangers en fietsers het Noordzeekanaal niet over kunnen.

IJtunnel

Ook de metro's in Amsterdam en Rotterdam zullen niet rijden. Dat is met inbegrip van de Noord/Zuidlijn in Amsterdam. Omdat ook de schippers van de ponten over het IJ staken, dreigt Amsterdam-Noord voor fietsers en voetgangers van de rest van de stad afgesloten te worden. Daarom heeft de gemeente de IJtunnel opengesteld voor langzaam rijdend verkeer, zoals fietsers en scooters. Wel betekent dit dat iedereen met de auto om zal moeten rijden via de tunnels van de A10.

Door de staking in het openbaar vervoer en de verwachte drukte op de wegen (en misschien ook wel de fietspaden) zullen alle reizigers wel iets meekrijgen van de staking. Als je daar geen zin in hebt, kan je natuurlijk altijd nog een vrije dag opnemen - behalve als je morgen toch al vrij was.