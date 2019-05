Pont Velsen mag staken van rechter; voetgangers en fietsers gedupeerd

De pont bij Velsen hoeft morgen tijdens de landelijke staking in het openbaar vervoer niet uit te varen. Dat heeft de rechtbank in Haarlem besloten.

De gemeente Velsen spande een kort geding aan tegen de stakers, omdat de pont de enige plek is waar voetgangers en fietsers het Noordzeekanaal kunnen oversteken. De andere route - over de sluizen bij IJmuiden - is tijdelijk afgesloten.

Volgens de rechter zijn er voldoende alternatieve opties voor reizigers. Ook heeft de gemeente Velsen niet voldoende aangetoond dat een verkeersinfarct zou kunnen ontstaan tijdens de staking.

De gemeente is teleurgesteld. "Maar we moeten het accepteren en gaan ons voorbereiden", zegt wethouder Diepstraten tegen NH Nieuws. De gemeente gaat de inwoners via sociale media waarschuwen voor de gevolgen van de staking.

Schiphol

Schiphol vocht de staking van morgen wel met succes aan. De rechter besloot gisteren dat vier keer per uur een trein moet rijden tussen Amsterdam Centraal, Amsterdam Sloterdijk, Amsterdam Lelylaan, Schiphol en Hoofddorp. Het aantal treinen van en naar de luchthaven is wel veel minder dan normaal.