Drie keer levenslang geëist voor liquidaties Krommenie en Kerkdriel

Het Openbaar Ministerie eist drie keer levenslang en een keer 22 jaar cel voor de liquidatie van twee criminelen in 2015 en drie pogingen daartoe. De slachtoffers waren Eaneas Lomp en Chahid Yakhlaf. De eerste werd doodgeschoten in Krommenie, de ander in Kerkdriel.

De opdrachtgever van de liquidaties was volgens het OM de 28-jarige Omar L. Hij zou een dodenlijst hebben afgewerkt. Tegen hem eist het OM levenslang, net als tegen Hicham M. (25) en Mohamed H. (29). Zij zouden de liquidaties en de pogingen hebben uitgevoerd.

Vriend

De vierde verdachte, Daniël M., moet volgens het OM 22 jaar de cel in. Hij was een vriend van Eaneas Lomp en was tegen betaling nauw betrokken bij diens liquidatie. Zo zou hij Lomp in de val hebben gelokt.

Twee anderen die bij de liquidaties betrokken waren, Nabil Amzieb en Mitchell Janssen, zijn zelf ook vermoord. Amzieb werd in 2016 onthoofd en verbrand; zijn hoofd werd gevonden bij een waterpijpcafé in Amsterdam. Janssen werd datzelfde jaar in Colombia geliquideerd.