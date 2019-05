Spanning stijgt: gaat de renteverhoging op studieleningen door?

Het is nog steeds onduidelijk of de Eerste Kamer instemt met het kabinetsplan om de rente op studieleningen te verhogen. De senaat vergadert vanavond over het stevig bekritiseerde voorstel van minister Van Engelshoven van Onderwijs.

Het kabinet had een krappe meerderheid van 38 zetels in de Eerste Kamer, maar onlangs is senator Duthler uit de VVD-fractie gezet. Zij zit nu als zelfstandig senator in de Eerste Kamer en met haar eventuele tegenstem is de verhoging van de rente van de baan.

Wat Duthler gaat stemmen, is nog onzeker. De ex-VVD-senator aarzelt nog en wil haar definitieve standpunt laten afhangen van het antwoord dat D66-minister Van Engelshoven in het debat gaat geven. "Ik ben kritisch", zegt Duthler. Ze benadrukt dat ze echt nog niet weet of ze tegenstemt. "Zover ben ik nog gewoon niet."

Renteverhoging

Het plan van Van Engelshoven houdt in dat de rente op studieleningen niet meer voor vijf jaar wordt vastgezet, maar vanaf 2020 voor tien jaar. In de praktijk betekent dat een renteverhoging, want hoe langer de looptijd, hoe hoger het tarief. Bij een gemiddelde studielening van 21.000 euro en een afbetalingsregeling van 35 jaar zou het plan voor ex-studenten een kostenverhoging van 12 euro per maand inhouden, met een totaal van 5000 euro.

De afgelopen weken hebben studentenclubs en politieke jongerenorganisaties de druk opgevoerd op de Eerste Kamerleden. Met een brandbrief en een petitie proberen ze duidelijk te maken dat de toegankelijkheid en betaalbaarheid van studeren in gevaar komt.

Hoe die renteverhoging precies tot stand komt, legde NOS op 3 eerder uit: