Advocaat familie Fortuyn: 'Versoepeling meldplicht Volkert van der Graaf moet van tafel'

Het Openbaar Ministerie (OM) moet nog een keer kijken naar de versobering van de meldplicht van Volkert van der Graaf, de moordenaar van Pim Fortuyn. Dat zegt de advocaat van de familie Fortuyn in reactie op het nieuws dat Van der Graaf waarschijnlijk nog in Nederland woont, zoals De Stentor gisteren meldde.

Vorig jaar zei Van der Graaf nog dat hij wilde emigreren. Daarom wilde hij af van zijn fysieke meldplicht, een van de voorwaarden die hij opgelegd had gekregen toen hij in 2014 vervroegd werd vrijgelaten.

De rechter ging mee in zijn wens, maar in hoger beroep sloot het OM een deal met Van der Graaf: hij hoefde zich niet meer eens per zes weken te melden bij de reclassering, maar moet tot 2020 eens per acht weken een schriftelijk verslag sturen van hoe het met hem gaat. Twee keer per jaar moet hij zich nog wel melden voor een evaluatiegesprek.

Twijfels

"Wij hebben altijd al getwijfeld aan de emigratieplannen van Van der Graaf", zegt de advocaat van de familie Fortuyn tegen de NOS. "Het lijkt er nu op dat die twijfels worden bewaarheid." De advocaat wil daarom deze week met justitie overleggen of dit aanleiding is om de aanpassing van de meldplicht opnieuw bij de rechter te toetsen.

De familie gaat ervan uit dat Van der Graafs emigratiewens vorig jaar een rol heeft gespeeld bij de versoepeling van zijn meldplicht. "Juridisch ligt dat wel wat complexer," aldus de advocaat, "want je kunt iemand nooit verplichten om te emigreren. Dus juridisch gaat Van der Graaf niet over de schreef als hij hier blijft wonen."

Maar het nieuws dat Van der Graaf niet is geƫmigreerd, steekt de familie wel. "Het beeld ontstaat dat Van der Graaf gemakkelijk onder de voorwaarden is uitgekomen", vindt de advocaat. "Dat emigreren was een voornemen waar niets van waar blijkt. Als dat er mede voor heeft gezorgd dat Van der Graafs voorwaarden zijn versoepeld, dan moet die versoepeling dus van tafel."

Wetsvoorstel

Het ministerie van Justitie en Veiligheid wil niet ingaan op individuele gevallen. Wel laat een woordvoerder in een reactie weten dat de huidige voorwaardelijke invrijheidstelling hun al langer een doorn in het oog is. Minister Dekker voor Rechtsbescherming wil dat systeem op de schop nemen en heeft daarvoor begin dit jaar een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend.

Dekker wil dat een gevangene niet meer automatisch voorwaardelijk vrijkomt als hij twee derde van zijn straf heeft uitgezeten. In plaats daarvan wil hij dat per veroordeelde wordt gekeken naar bijvoorbeeld goed gedrag. De minister hoopt dat de Tweede Kamer het wetsvoorstel snel in behandeling neemt, zegt de woordvoerder.

'Loopje met justitie'

CDA-Kamerlid Van Toorenburg vindt het in ieder geval van groot belang dat het voorstel van Dekker snel wordt aangenomen. "Dan kunnen ook meer eisen en voorwaarden worden gesteld. Het een loopje nemen met justitie, zoals deze dader deed, kan dan niet meer", zegt ze over Volkert van der Graaf.

SP-Kamerlid Van Nispen vindt de situatie rond Van der Graaf "een rare gang van zaken". "Eerst zou hij emigreren, nu weer niet." PVV-leider Wilders noemt dat op Twitter "een grof schandaal" en wil er snel over in debat met het kabinet.

Voorwaarden

Volkert van der Graaf werd in 2003 tot achttien jaar cel veroordeeld voor de moord op politicus Pim Fortuyn, een jaar eerder. In 2014 kwam hij voorwaardelijk vrij. Hij had toen twee derde van zijn straf uitgezeten. Een van de voorwaarden voor zijn vrijlating was dat hij zich eens in de drie weken moest melden bij de reclassering. Later werd dat eens in de zes weken.

In oktober vorig jaar werd de meldplicht versoepeld naar eens in de acht weken, een schriftelijk verslag en twee keer per jaar een persoonlijk evaluatiegesprek. Minister Dekker voor Rechtsbescherming benadrukte toen dat Van der Graaf zich - "ongeacht zijn verblijfplaats" - nog steeds moet houden aan zijn voorwaarden.