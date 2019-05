Senaatsverkiezingen: zit Denk Forum dwars en kaapt coalitie 2 zetels?

Op twee manieren kunnen de restzetels nog gaan schuiven. Er zijn namelijk Statenleden en leden van kiescolleges in Bonaire, Sint-Eustatius en Saba die niet een eigen partij in de Eerste Kamer hebben om op te stemmen, en dus op een andere partij kunnen gaan stemmen. Of ze hebben zelf te weinig stemmen voor één zetel en gaan daarom voor een andere partij.

Dat laatste kan bijvoorbeeld gelden voor Denk. Die partij heeft met vier Statenleden (Zuid-Holland, Noord-Holland, Flevoland en Utrecht) te weinig stemmen om zelf een zetel in de Eerste Kamer te bemachtigen. Als die Statenleden op Denk stemmen, gaan hun stemmen verloren. Zouden ze bijvoorbeeld op de SP stemmen, dan krijgt die partij er een restzetel bij en verliest Forum voor Democratie of de PvdA een restzetel.

De Denk-politici willen niet prijsgeven wat ze gaan doen, omdat ze daarmee de andere partijen in de kaart zouden spelen. Maar de partij heeft dus een belangrijke troef in handen.

Ruzie in de partij

Ook van de Partij van het Noorden met twee zetels in Groningen (heeft gebroken met de OSF), een 50Plus-Statenlid in Drenthe en een PVV'er in Zeeland (beiden gebrouilleerd met de partij) is niet bekend wat ze gaan stemmen.

Dat geldt ook voor de negentien leden van de kiescolleges in Caribisch Nederland. Hun stemwaarde is heel erg klein, maar kan net het verschil maken om te bepalen of de PvdA of Forum voor Democratie de kleine restzetel heeft die als eerste afgepakt kan worden.

Het Noord-Hollandse Statenlid Robert Baljeu moet maandag ook een ingewikkelde afweging maken. Hij is de fractie van Forum voor Democratie uitgezet, maar is nog altijd nummer vijftien op de lijst van de partij in de Eerste Kamer. Het is niet duidelijk wat hij gaat doen.

Bondgenoten in de coalitie

De coalitiepartijen hebben in bovenstaand scenario samen 30 van de 75 zetels in de Eerste Kamer. Als ze het slim spelen, kunnen ze daar 31 of zelfs 32 zetels van maken. Voor de coalitie kan die 32ste zetel erg belangrijk zijn. Dan kunnen ze namelijk niet alleen met Forum voor Democratie en GroenLinks een meerderheid halen in de Eerste Kamer, maar ook met de PvdA. Zelfs als de PvdA blijft steken op 6 zetels (en dus geen restzetel haalt).

Om de ChristenUnie aan een extra zetel te helpen, hoeft er niet veel te gebeuren. Als een CDA-Statenlid uit bijvoorbeeld Noord-Holland op de ChristenUnie zou stemmen, zou de vierde zetel al binnen kunnen zijn. Dat zou ten koste gaan van de PvdA of Forum voor Democratie, waardoor de teller voor de coalitie op 31 komt te staan.

Nog een extra zetel voor de coalitie is ingewikkeld, maar niet onmogelijk. Een VVD-Statenlid zou bijvoorbeeld nog op D66 kunnen stemmen, maar daarbij wordt de eigen restzetel ook kleiner. In het ergste geval zou de VVD een restzetel verliezen en D66 er een winnen, waardoor de coalitie onder aan de streep niet wint. In het gunstigste geval winnen ze een zetel van GroenLinks en komt de coalitie op 32.

De rekenmeesters van de coalitiepartijen moeten de stemmen dus samen zo verdelen dat de vier restzetels van de coalitiepartijen net iets groter zijn dan de restzetels van GroenLinks en de PvdA. Die laatste twee partijen hebben in ieder geval weinig aan elkaar, omdat ze allebei een heel magere restzetel hebben en er weinig valt weg te geven.