SGP roept hulp Forum in tegen 'ruk naar links' in senaat

SGP-leider Van der Staaij roept Forum voor Democratie op om zich in de Eerste Kamer constructief op te stellen ten opzichte van het kabinet. Hij vreest dat dit anders voor een meerderheid moet aankloppen bij linkse partijen.

"GroenLinks en de PvdA staan klaar om het kabinetsbeleid verder naar links te trekken", zei Van der Staaij op een partijcongres in Nieuwegein. "Daar zitten wij bepaald niet op te wachten Wij zien liever een centrumrechtse koers."

'Reëel alternatief'

Op 27 mei kiezen de leden van Provinciale Staten de nieuwe Eerste Kamer. De regeringscoalitie krijgt zeker geen meerderheid en is voor het doorvoeren van kabinetsplannen aangewezen op steun uit de oppositie. De SGP heeft zich altijd meegaand opgesteld, maar vreest dat dit niet voldoende is. Zeker nu de partij haar tweede zetel in de senaat dreigt kwijt te raken.

"Ik zou het goed vinden als Forum voor Democratie als nieuwe grote partij in de Eerste Kamer zich net als de SGP constructief opstelt en eensgezind een reëel alternatief weet te bieden", zei de SGP-leider. "Ook de Forum-kiezers zullen toch niet bedoeld hebben dat het kabinetsbeleid naar links wordt getrokken."